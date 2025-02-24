Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона

«Очередная вражеская атака — четыре БПЛА уничтожены над Орловской областью», — написал он в своем Telegram-канале.
Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные мероприятия на местах происшествий.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Андрей Клычков.
«Очередная вражеская атака — четыре БПЛА уничтожены над Орловской областью», — написал он в своем Telegram-канале.
Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные мероприятия на местах происшествий.