Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще двумя регионами РФ вечером в понедельник сбили 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 17:25 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БпЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БпЛА — над территориями Орловской и Брянской областей», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.