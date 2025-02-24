10 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

«В период с 17:25 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БпЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БпЛА — над территориями Орловской и Брянской областей», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.