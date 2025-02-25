Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области похоронили двух погибших участников СВО

24 февраля в Кумылженском районе с воинскими почестями проводили в последний путь Сергея Прокопова и Романа Потапова, погибших при выполнении задачи специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Уроженец станицы Глазуновской, многодетный отец Сергей Прокопов подписал контракт с Министерством обороны в мае 2024 года. Он служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб 24 августа 2024 года. Его похоронили на гражданском кладбище станицы Глазуновской.

Другой герой, уроженец станицы Кумылженской Роман Потапов, служил по контракту и погиб 9 января 2025 года. Его похоронили на гражданском кладбище родной станицы, сообщает администрация Кумылженского муниципального района.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павших воинов.