В Волгоградской области похоронили двух погибших участников СВО

Уроженец станицы Глазуновской, многодетный отец Сергей Прокопов подписал контракт с Министерством обороны в мае 2024 года. Он служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб 24 августа 2024 года. Его похоронили на гражданском кладбище станицы Глазуновской.
Другой герой, уроженец станицы Кумылженской Роман Потапов, служил по контракту и погиб 9 января 2025 года. Его похоронили на гражданском кладбище родной станицы, сообщает администрация Кумылженского муниципального района.
«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павших воинов.