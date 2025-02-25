В Волгоградской области похоронили двух погибших участников СВО

Уроженец станицы Глазуновской, многодетный отец Сергей Прокопов подписал контракт с Министерством обороны в мае 2024 года. Он служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб 24 августа 2024 года. Его похоронили на гражданском кладбище станицы Глазуновской.