«Известия»: бойцам СВО разрешат списать 1 млн рублей долгов

В России бойцам СВО позволят списать до одного миллиона рублей долгов без наложения на военные выплаты. Им разрешат во внесудебном порядке пройти процедуру банкротства. Правительственная комиссия одобрила этот законопроект Минэкономразвития РФ.
«Несостоятельность участника спецоперации смогут признать без суда при нескольких условиях: долг гражданина не более одного миллиона рублей; подать на внесудебное банкротство и зарегистрировать свою заявку он должен не позднее года назад; у бойца нет имущества, которое можно арестовать», — передают данные источника «Известия». После того как заявку утвердят, имя будет внесено в спецреестр банкротов.
На все его долги будет наложен мораторий — запрет для кредиторов и коллекторов на взыскание долгов и начисление процентов. Участникам СВО, которые решат воспользоваться этой возможностью, предстоит подать соответствующую заявку через МФЦ. Такой же механизм уже доступен получателям детских пособий, пенсионерам и тем, кто не может выплатить задолженности более семи лет.
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий аннулирование просроченных кредитов для определенной категории военнослужащих и их супругов c 1 декабря 2024-го. По нему долги по кредитам, размер которых не превышает 10 миллионов рублей, будут списаны.