«Известия»: бойцам СВО разрешат списать 1 млн рублей долгов

На все его долги будет наложен мораторий — запрет для кредиторов и коллекторов на взыскание долгов и начисление процентов. Участникам СВО, которые решат воспользоваться этой возможностью, предстоит подать соответствующую заявку через МФЦ. Такой же механизм уже доступен получателям детских пособий, пенсионерам и тем, кто не может выплатить задолженности более семи лет.