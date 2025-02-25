DN: Швеция оснастит свои истребители дальнобойными ракетами Taurus

Вооружённые силы Швеции военные намерены установить на свои истребители JAS Gripen дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщила газета Dagens Nyheter (DN).
Отмечается, что указанное вооружение может поражать цели, которые находятся на расстоянии более чем 500 км. По словам авторов публикации, это первый случай, когда королевство приобретает ракету с такой высокой дальностью действия.
Напомним, в середине января американский журнал National Interest написал, что Швеция готовится к войне с Россией, наращивая свой армию. В статье уточняется, что для этого шведские военные приобрели 44 новых немецких танка Leopard 2A8 и продолжают обновлять имеющуюся бронетехнику.
Ранее также сообщалось, что Швеция намерена передать Украине зенитные ракетные системы на сумму 1,2 млрд шведских крон (около $113 млн).