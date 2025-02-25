Украинские СМИ пытались выдать удар по наёмникам, принимающим участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, за обстрел действующего детсада, заявил житель Часового Яра Павел Морковин.
Он уточнил, что в здании бывшего детсада не было детей. Там находились наёмники из Британии.
«Там жили англичане, они менялись, ну и, соответственно, были российские прилёты по этому садику. Приезжала городская администрация в лице Применко, и я видел, как они снимали красивое кино. Приходил оператор с камерой, женщина, я не смотрел, какой канал, и я слышал, как она рассказывала, что российские наёмники ударили по детскому учреждению», — рассказал Морковин в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что за кадром сзади стояли наёмники из Канады.
Морковин рассказал, что в этом здании давно не было детского учреждения. Помимо наёмников, там поселились бойцы ВСУ. Кроме того, украинские солдаты жили в овощном подвале, находящемся неподалёку.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в пригороде Часова Яра в Донецкой народной республике.