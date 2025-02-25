Украинские войска с начала спецоперации лишились более 123 тыс. единиц вооружений и боевой техники, следует из данных Министерства обороны РФ.
Соответствующую информацию ведомство опубликовало в своём Telegram-канале. Так, ВСУ за время конфликта потеряли не менее 656 самолётов, 283 вертолёта, 21 720 танков и других бронемашин, а также 596 зенитных ракетных комплексов, 1521 боевую машину реактивных систем залпового огня, 21 992 орудия полевой артиллерии и миномёта.
Кроме того, были уничтожены как минимум 44 334 беспилотника и 32 085 единиц специальной военной автотехники, которые использовались украинскими военными.
Напомним, 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч военных убитыми и ранеными. Он добавил, что за с начала спецоперации ВСУ потеряли почти миллион человек.
В конце января сообщалось, что, по данным журнала The Economist, украинские войска из-за недоукомплектованности были вынуждены перейти к тактике затыкания дыр.