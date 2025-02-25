С начала СВО Украина потеряла более 123 тыс. единиц вооружений и техники

Напомним, 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2024 году потери украинской армии превысили 560 тысяч военных убитыми и ранеными. Он добавил, что за с начала спецоперации ВСУ потеряли почти миллион человек.