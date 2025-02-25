Боевик ВСУ рассказал, как командир подразделения избивал подчиненных гирей

Александр рассказал, что его мобилизовали в конце 2023 года, когда представители территориального центра комплектования (ТЦК) насильно забрали его из дома, напугав детей. Он прошел медкомиссию за один день и, имея деформированную правую руку, не проходил подготовку на полигоне, а обучался сварке. После этого его отправили в Донецк, где он два месяца ремонтировал технику, став свидетелем жестоких избиений со стороны командира.