Военнослужащий ВСУ из Хмельницкой области Александр Доминик, находящийся в плену, рассказал о жестоких методах своего командира, который избивал подчиненных гирей, нанося им серьезные травмы. Эти сведения были озвучены в российских силовых структурах на основе материалов допроса военнопленного.
По его словам, командир не только избивал, но и ломал ребра своим подчиненным.
Александр рассказал, что его мобилизовали в конце 2023 года, когда представители территориального центра комплектования (ТЦК) насильно забрали его из дома, напугав детей. Он прошел медкомиссию за один день и, имея деформированную правую руку, не проходил подготовку на полигоне, а обучался сварке. После этого его отправили в Донецк, где он два месяца ремонтировал технику, став свидетелем жестоких избиений со стороны командира.
Не выдержав издевательств, он и трое его сослуживцев дезертировали и вернулись домой. Однако через девять месяцев его снова насильно мобилизовали, и он был отправлен на линию боевого соприкосновения, где был взят в плен. Военнопленный призвал других военнослужащих ВСУ не бояться сдаваться в плен, утверждая, что слухи о жестокости российских военнослужащих — это ложь.
Ранее военнослужащий украинской армии Карл Добож, который попал в плен, рассказал о массовом дезертирстве среди мобилизованных солдат ВСУ с полигонов и позиций.