Обвиняемый в убийстве бывшей жены у подъезда омич отправился на СВО

Трагедия случилась 20 сентября 2024 года. По версии СУ СКР по Омской области, 28-летний мужчина, бывший омоновец, возле дома по улице Кирова в Октябрьском административном округе нанес множество ножевых ранений своей жене, с которой у них шел бракоразводный процесс, от чего 26-летняя девушка скончалась.