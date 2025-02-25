Обвиняемый в убийстве бывшей жены у подъезда омич отправился на СВО

Трагедия случилась 20 сентября 2024 года. По версии СУ СКР по Омской области, 28-летний мужчина, бывший омоновец, возле дома по улице Кирова в Октябрьском административном округе нанес множество ножевых ранений своей жене, с которой у них шел бракоразводный процесс, от чего 26-летняя девушка скончалась.
Также заявлялось, что омич признался в содеянном и дал подробные показания. У пары остались двое детей, которых забрала к себе их бабушка, мать погибшей девушки.
На время расследования уголовного дела суд отправил подозреваемого в СИЗО.