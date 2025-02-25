В Пермском крае простились с 37-летним Дмитрием Степановым, погибшим на СВО

Дмитрий Степанов родился в деревне Иванчино Гайнского округа 27 мая 1987 года. О том, когда мужчина принял решение отправиться на спецоперацию, в сообщении чиновницы не уточняется. «За ленточкой» старший сержант Дмитрий Степанов служил наводчиком мотострелкового взвода.