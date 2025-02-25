В Пермском крае простились с 37-летним Дмитрием Степановым, погибшим на СВО

Друзья и родные простились с 37-летним бойцом Дмитрием Степановым, героически погибшим на СВО, рассказала глава администрации Гайнского округа Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети.
Дмитрий Степанов родился в деревне Иванчино Гайнского округа 27 мая 1987 года. О том, когда мужчина принял решение отправиться на спецоперацию, в сообщении чиновницы не уточняется. «За ленточкой» старший сержант Дмитрий Степанов служил наводчиком мотострелкового взвода.
Боец погиб за четыре дня до Нового года, 28 декабря, в бою у Новоградовки в ДНР.
«Наш земляк — патриот, он защищал нашу с вами мирную жизнь. Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия. Вечная слава доблестному воину!» — написала Елизавета Шалгинских.
Прощание с погибшим бойцом состоялось 24 февраля. Его похоронили на родной земле.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об ещё одном жителе Гайнского округа, погибшем на спецоперации — 21-летнем стрелке Алексее Дуброве. Молодого человека проводят в последний путь 25 февраля.