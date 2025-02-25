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В Пермском крае простились с 37-летним Дмитрием Степановым, погибшим на СВО

Он служил наводчиком мотострелкового взвода.

Источник: Reuters

Друзья и родные простились с 37-летним бойцом Дмитрием Степановым, героически погибшим на СВО, рассказала глава администрации Гайнского округа Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети.

Дмитрий Степанов родился в деревне Иванчино Гайнского округа 27 мая 1987 года. О том, когда мужчина принял решение отправиться на спецоперацию, в сообщении чиновницы не уточняется. «За ленточкой» старший сержант Дмитрий Степанов служил наводчиком мотострелкового взвода.

Боец погиб за четыре дня до Нового года, 28 декабря, в бою у Новоградовки в ДНР.

«Наш земляк — патриот, он защищал нашу с вами мирную жизнь. Разделяя горечь невосполнимой утраты, искренне выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия. Вечная слава доблестному воину!» — написала Елизавета Шалгинских.

Прощание с погибшим бойцом состоялось 24 февраля. Его похоронили на родной земле.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об ещё одном жителе Гайнского округа, погибшем на спецоперации — 21-летнем стрелке Алексее Дуброве. Молодого человека проводят в последний путь 25 февраля.