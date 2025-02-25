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Сын бойца СВО женился накануне 23 февраля в Новосибирске

Сибиряк из военной династии, он и сам учится в Новосибирском высшем военном командном училище.

Источник: Reuters

21 февраля во Дворце бракосочетания Новосибирска состоялась торжественная церемония бракосочетания Артёма и Вероники. Молодая студентка Новосибирского государственного университета экономики и управления и курсант военного училища обменялись клятвами верности и начали новую главу своей жизни.

Отец Артёма, участник военной спецоперации, 20 февраля был награжден Орденом Мужества. Сын гордится отцом, считая эту награду очень высокой и почетной.

В Год защитника Отечества брак Артёма и Вероники — это символ любви, преданности, благородства и мужества. Теперь молодой защитник Отечества оберегает и защищает самое ценное — свою семью и свою Родину.