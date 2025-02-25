Радий Хабиров подписал указ о программе «Герои Башкортостана».

Документом утверждены положение о программе и состав Общественного совета программы «Герои Башкортостана». В него вошли руководитель региона Радий Хабиров в качестве председателя Совета; и. о. руководителя администрации Главы РБ Азат Бадранов, в качестве заместителя председателя; председатель Ассоциации ветеранов СВО в РБ Оскар Ситдиков, в качестве секретаря, а также председатель Общественной палаты РБ Данияр Абдрахманов, редактор телеканала БСТ Ильяс Батыргариев, Герои России Степан Белов, Сергей Тулин, Борис Дудко, военком Башкирии Михаил Блажевич, начальник управления Росгвардии по РБ Александр Бурдо, депутаты Госсобрания РБ Артур Галеев и Виктор Гурьев, глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов, руководитель регионального отделения госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, депутат горсовета Ишимбая Ринат Культуманов, председатель Совета отделения Российского исторического общества в РБ Марат Марданов, руководитель комитет семей воинов Отечества РБ Эльвира Мацкевич, директор кадетского корпуса ПФО имени Героя России А. В. Доставалова Александр Медведев, председатель Морского собрания РБ Юлай Муратов, настоятель Свято-Пантелеимоновского храма Уфы отец Виктор, глава МВД по РБ Александр Прядко, руководитель отделения Российского исторического общества РБ Рамиль Рахимов, комментатор телеканала БСТ Азат Садрыев, директор Уфимской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Мусы Гареева Фаниль Султангулов, имам-ахунд Зауралья Хамза хазрат, директор Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Никита Хрулев, заместитель председателя Госсобрания РБ Салават Хусаинов, заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» Рустэм Шагабутдинов, руководитель республиканского отделения ВОО ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов, заместитель командира роты башкирского добровольческого батальона им. М. М. Шаймуратова Айдар Шаяхметов и главный редактор ИА «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.