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Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 19 украинских беспилотников над территориями Брянской, Курской и Калужской областей. Об этом 25 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 16 дронов были сбиты над Брянской областью, два БПЛА — над Курской и еще один — над Калужской областью.

Накануне в Минобороны сообщали, что силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области и акваторией Черного моря. Отмечалось, что дроны были сбиты период с 20:00 до 20:30 мск. Два БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря и еще один — над Брянской областью.