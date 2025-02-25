Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что 16 дронов были сбиты над Брянской областью, два БПЛА — над Курской и еще один — над Калужской областью.
Накануне в Минобороны сообщали, что силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области и акваторией Черного моря. Отмечалось, что дроны были сбиты период с 20:00 до 20:30 мск. Два БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря и еще один — над Брянской областью.