Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над тремя регионами России

Накануне в Минобороны сообщали, что силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области и акваторией Черного моря. Отмечалось, что дроны были сбиты период с 20:00 до 20:30 мск. Два БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря и еще один — над Брянской областью.