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Из Челябинска в Курск отправили 10-тонную фуру с гуманитарной помощью

Челябинские единороссы погрузили и отправили фуру с гуманитарной помощью в Курск. Её загрузили продуктами питания, включая макароны, смеси для компотов, гречку, рис, мюсли и каши. Всё это предоставили местные производители — ОАО «Макфа», Объединение «Союзпищепром» и ООО производственное объединение «Генова».

Источник: пресс-служба «Единой России»

Груз отправили в понедельник, 24 февраля.

— Сегодня в десятитонную фуру мы погрузили две тонны макаронных изделий, тонну суворовской каши, а также два паллета рисовой крупы и один паллет гречневой, — рассказал главный специалист отдела агитационно-пропагандистской работы Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Быков. — Кроме того, в Курск отправились один паллет овсяных мюсли, 114 упаковок смеси для приготовления компота, подушки 50*70, полутораспальные и двуспальные одеяла.

Сбор и доставка помощи проходят при активном участии всех отделений партии в субъектах РФ. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев лично встретит гуманитарный конвой и выразит благодарность всем участникам этой важной инициативы, подчеркнув, что партия продолжит оказывать поддержку нуждающимся.

Отметим, это пятая отправка гуманитарного груза в Курск, организованная челябинским региональным отделением партии «Единая Россия». До этого фуры загружали продуктами питания, бутилированной водой, средствами личной гигиены, постельными принадлежностями, посылками для детей (куклы, игрушки, заколки и раскраски), памперсами, детским питанием, одеждой.

— Груз идёт нашим друзьям в Курскую область по запросу, — рассказал заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Моисеев. — Мы помогаем тем, кому эта помощь действительно нужна. Немаловажную роль в сборе играют неравнодушные южноуральцы, которые приносят всё необходимое в районные местные отделения или в региональный исполнительный комитет партии. Вообще, партия «Единая Россия» открывает свои гуманитарные Центры в регионах, которые нуждаются в помощи.

Согласно народной программе партии «Единая Россия», немаловажную роль в сборе гумпомощи играют неравнодушные южноуральцы, которые приносят всё необходимое в районные местные отделения или в региональный исполнительный комитет партии. Всего же до сегодняшнего дня партийцы отправили в Курск 50 фур гуманитарного груза в Курскую область, на Донбасс и Оренбургскую область.

— Мы все с вами помним, что сегодня — ровно три года с начала СВО, — сказал руководитель Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Маслов накануне, 24 февраля. — И ровно три года назад челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» начало проводить работу по отправке гуманитарных грузов в территории, которые нуждаются в помощи. Сегодня ушёл 51 груз. У нас с вами есть подшефные территории — Ясиноватая, Волноваха, немало грузов направляются туда. Мы благодарны всем организациям, которые откликнулись на призыв Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» — не оставить без внимания тех, кто на данный момент оказался в беде.

А перед Новым годом, напомним, южноуральцы отправили бойцам инструменты, цепи и тросы для большегрузов, маскировочные средства, средства для оказания первой медицинской помощи, тёплые вещи и продукты, а также сладкие подарки и письма из дома.