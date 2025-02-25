Из Челябинска в Курск отправили 10-тонную фуру с гуманитарной помощью

— Мы все с вами помним, что сегодня — ровно три года с начала СВО, — сказал руководитель Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Маслов накануне, 24 февраля. — И ровно три года назад челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» начало проводить работу по отправке гуманитарных грузов в территории, которые нуждаются в помощи. Сегодня ушёл 51 груз. У нас с вами есть подшефные территории — Ясиноватая, Волноваха, немало грузов направляются туда. Мы благодарны всем организациям, которые откликнулись на призыв Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» — не оставить без внимания тех, кто на данный момент оказался в беде.