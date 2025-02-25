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С участником спецоперации Виталием Егорушкиным простились в Керчи

Погибшего бойца СВО проводили в последний путь в Керчи.

Источник: Олег Каторгин — Telegram

В Керчи простились с участником специальной военной операции Виталием Игоревичем Егорушкиным, о чем сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.

Виталий Игоревич родился в 1978 году в Узбекистане, в 1994 году переехал в Ростовскую область. В 18 лет был призван в десантные войска города Наро-Фоминск. После службы в отряде специального назначения был участником боевых действий в Чечне.

В августе 2024 года Виталий Игоревич, заключив контракт, отправился на спецоперацию. В сентябре он получил серьезное ранение, а после лечения он вернулся в свою часть. Погиб 13 ноября 2024 года, выполняя боевые задачи.