С участником спецоперации Виталием Егорушкиным простились в Керчи

В Керчи простились с участником специальной военной операции Виталием Игоревичем Егорушкиным, о чем сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.
Виталий Игоревич родился в 1978 году в Узбекистане, в 1994 году переехал в Ростовскую область. В 18 лет был призван в десантные войска города Наро-Фоминск. После службы в отряде специального назначения был участником боевых действий в Чечне.
В августе 2024 года Виталий Игоревич, заключив контракт, отправился на спецоперацию. В сентябре он получил серьезное ранение, а после лечения он вернулся в свою часть. Погиб 13 ноября 2024 года, выполняя боевые задачи.