ВСУ за сутки выпустили 45 беспилотников по семи районам Белгородской области

«В Волоконовском районе села Борисовка, Грушевка и Тишанка подверглись обстрелу с применением трех боеприпасов и атакам четырех БПЛА. В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мирный житель», — написал он, добавив, что за сутки повреждены коммерческий и два торговых объекта, «Газель», легковой автомобиль, четыре частных дома, надворная постройка, линии газо- и электроснабжения.
По территории Грайворонского округа выпущено 15 боеприпасов и пять беспилотников, поврежден забор частного домовладения, огнем уничтожен легковой автомобиль. Валуйский округ атакован с применением пяти беспилотников, повреждены два легковых автомобиля, частный дом и линия электропередачи. Жители одной из улиц временно остаются без света.
Над Борисовским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака воздушных целей. Также над районом подавлен один беспилотник, повреждены частный дом и автомобиль. «В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селу Репное нанесены удары с помощью трех беспилотников, два из которых сбиты системой ПВО. В поселке Малиновка поврежден социальный объект», — добавил Гладков.
По информации главы региона, Шебекинский округ был атакован с помощью 22 беспилотников, которые были сбиты и подавлены. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам с беспилотников сброшены пять взрывных устройств, пострадавших и повреждений нет.