ВСУ за сутки выпустили 45 беспилотников по семи районам Белгородской области

«В Волоконовском районе села Борисовка, Грушевка и Тишанка подверглись обстрелу с применением трех боеприпасов и атакам четырех БПЛА. В селе Тишанка в результате атаки дрона по территории частного домовладения ранен мирный житель», — написал он, добавив, что за сутки повреждены коммерческий и два торговых объекта, «Газель», легковой автомобиль, четыре частных дома, надворная постройка, линии газо- и электроснабжения.