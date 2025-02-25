В Перми простились с актером Алексеем Володченко, погибшим на СВО

В ходе специальной военной операции погиб 57-летний Алексей Володченко. Он стал известен пермякам благодаря кинокартинам, в которых снялся, а также изобретательской деятельностью. Печальные новости сообщили в сообществе «Пермь как фильм».
В октябре 2023 года пермяк заключил контракт на прохождение военной службы на территории Украины, а в конце того же месяца пришли вести с фронта — Алексей погиб.
Прощание с бойцом произошло 20 февраля. Мужчину похоронили на Северном кладбище.
«В 1991 году пермский кинооператор Евгений Новиков запустил в производство игровой фильм по своему сценарию — “Колорадо”. Вдохновленный идеей показать с высоты птичьего полета красоту природы Прикамья, он привлек к съемкам опытных дельталетчиков. Ведущим среди них был Алексей Володченко», — рассказывают представители сообщества.
Специально для съемок пермяк изменил конструкцию дельталета, поменяв местами сиденья пилота и пассажира. Съемка с переднего сиденья открывала оператору панорамный обзор.
Но на одном фильме сотрудничество с Алексеем не закончилось. Изобретатель помогал в настройке и ремонте специального оборудования, работал водителем на десятке картин студии. На протяжении 15 лет Алексей входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», отвечая за транспортные перевозки.
В 2015 году режиссер Сергей Лепихин снимал документальный фильм про Стефана Великопермского. Для постановочных сцен он искал актера — и неожиданно остановил свой выбор на Алексее. Образ Стефана в фильме получился мужественным и вдохновляющим.