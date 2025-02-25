В Перми простились с актером Алексеем Володченко, погибшим на СВО

Но на одном фильме сотрудничество с Алексеем не закончилось. Изобретатель помогал в настройке и ремонте специального оборудования, работал водителем на десятке картин студии. На протяжении 15 лет Алексей входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», отвечая за транспортные перевозки.