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Конфискованные автомобили пьяных самарцев отправили в зону СВО

Из Самары в зону СВО направили конфискованный транспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре судебные приставы конфисковали два автомобиля у водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Два автомобиля отечественного производства, конфискованных у жителей Самары, передали военным в зоны СВО. Владельцев машин привлекли к уголовной ответственности, отметили в сообщении.

Помимо этого, в Советском районе были инициированы исполнительные производства в отделении судебных приставов. Специалисты службы составили документы, фиксирующие опись и арест имущества. Транспортные средства уже переданы в воинскую часть для последующей отправки.