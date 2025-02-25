Конфискованные автомобили пьяных самарцев отправили в зону СВО

В Самаре судебные приставы конфисковали два автомобиля у водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Два автомобиля отечественного производства, конфискованных у жителей Самары, передали военным в зоны СВО. Владельцев машин привлекли к уголовной ответственности, отметили в сообщении.
Помимо этого, в Советском районе были инициированы исполнительные производства в отделении судебных приставов. Специалисты службы составили документы, фиксирующие опись и арест имущества. Транспортные средства уже переданы в воинскую часть для последующей отправки.