В Омской области простились с погибшим в ходе СВО наводчиком Сергеем Титовым

"Сергей Викторович по зову сердца заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения боевых задач и участия в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Службу Сергей проходил в должности наводчика.
11 октября 2024 года во время выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР наш земляк Титов Сергей Викторович погиб смертью храбрых", — заявили в группе Москаленского отделения ЕР.
Как указано в паблике, Сергей Викторович родился в деревне Красный Флаг Москаленского района Омской области. Основное общее образование получил, окончив 9 классов в МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа». Работал на севере вахтовым методом. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь.
Глава Москаленского района Александр Ряполов, политсовет Москаленского отделения «Единой России» и Сибирское Казачье войско выразили соболезнования семье военнослужащего.