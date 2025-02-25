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В Омской области простились с погибшим в ходе СВО наводчиком Сергеем Титовым

Как сообщается в паблике Москаленского отделения партии Единая Россия в соцсети ВКонтакте, накануне, 24 февраля 2025 года, состоялась церемония прощания с Сергеем Титовым, погибшим в ходе СВО.

Источник: РИА "Новости"

"Сергей Викторович по зову сердца заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения боевых задач и участия в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Службу Сергей проходил в должности наводчика.

11 октября 2024 года во время выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР наш земляк Титов Сергей Викторович погиб смертью храбрых", — заявили в группе Москаленского отделения ЕР.

Как указано в паблике, Сергей Викторович родился в деревне Красный Флаг Москаленского района Омской области. Основное общее образование получил, окончив 9 классов в МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа». Работал на севере вахтовым методом. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь.

Глава Москаленского района Александр Ряполов, политсовет Москаленского отделения «Единой России» и Сибирское Казачье войско выразили соболезнования семье военнослужащего.