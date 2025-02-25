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Силы ПВО РФ за сутки сбили пять авиабомб JDAM американского производства

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 97 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.