«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США, 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Силы ПВО РФ за сутки сбили пять авиабомб JDAM американского производства
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 97 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.