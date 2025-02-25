Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области простятся с погибшим на СВО Фархатом Ахметовым

Ему было 36 лет.

Источник: соцсети

В четверг, 27 февраля, в селе Троицкое пройдет церемония прощания с Фархатом Ахметовым, погибшим на СВО. Об этом сообщили в администрации Троицкого сельского поселения.

Боец погиб 15 февраля 2025 года. Фархад был добровольцем. За время службы его наградили медалями Министерства обороны РФ за воинскую доблесть и медалью участника специальной военной операции.

Церемония прощания пройдет 27 февраля в 10:00 по адресу: село Троицкое, 1-й Дачный переулок, 4.

Редакция «КП Омск» приносит искренние соболезнования родным и близким Фархата Ахметова.