В Омской области простятся с погибшим на СВО Фархатом Ахметовым

В четверг, 27 февраля, в селе Троицкое пройдет церемония прощания с Фархатом Ахметовым, погибшим на СВО. Об этом сообщили в администрации Троицкого сельского поселения.
Боец погиб 15 февраля 2025 года. Фархад был добровольцем. За время службы его наградили медалями Министерства обороны РФ за воинскую доблесть и медалью участника специальной военной операции.
Церемония прощания пройдет 27 февраля в 10:00 по адресу: село Троицкое, 1-й Дачный переулок, 4.
Редакция «КП Омск» приносит искренние соболезнования родным и близким Фархата Ахметова.