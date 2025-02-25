Подразделения «Севера» продвинулись в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска и села Липцы Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменка, Лозовая Харьковской области и Макеевка ЛНР.
Украинская сторона потеряла порядка 190 боевиков, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и склад боеприпасов.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Ступочки, Червоное и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 140 человек. Также ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, два склада боеприпасов.
Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили шесть бригад противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» углубилась в оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
«Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Степное, Токаревка и Приднепровское Херсонской области.
Потери ВСУ за сутки в живой силе достигли порядка 85 боевиков. Также российские военнослужащие уничтожили боевую бронированную машину, автомобиль и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных БПЛА
В течение суток ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по местам производства ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.
Российские средства ПВО сбили:
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- 23 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
- 97 беспилотников самолетного типа.