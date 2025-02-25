Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, переданным авианаводчиком, и уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.