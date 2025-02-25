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Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ударный вертолет Ка-52М группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Reuters

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, переданным авианаводчиком, и уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.