Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Там уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам, переданным авианаводчиком, и уничтожили опорный пункт и живую силу ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.