Банк вернул деньги свердловчанину, участвующему в СВО

Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Парламентарий напомнил, что ранее вышел федеральный закон о списании долгов участникам спецоперации. После подписания контракта с военным ведомством в декабре 2024 года гражданин получил право на списание долгов в пределах суммы в 10 млн рублей.
У военнослужащего были долги. Приставы открыли исполнительное производство и вынесли постановление об отмене взыскания денежных средств. Документ был направлен в банк, только в нем не было указано, по какой причине взыскание отменено. Для банка это было принципиально, поэтому он запросил у приставов подробности. Пока шла переписка, банк списал средства в счет долга.
Участник спецоперации и его жена в течение месяца пытались самостоятельно разобраться в ситуации. У них это не получилось.
«В итоге банк только в конце января вернул все средства после того, как мной был направлен депутатский запрос в ЦБ, а сама история получила широкий общественный резонанс», — сообщил Максим Иванов.
«МК-Урал» ранее писал, что жителя Екатеринбурга, который погиб в зоне проведения спецоперации, признали мертвым еще до заключения контракта с военным ведомством.
Молодой человек заключил контракт с военным ведомством, спустя пару месяцев погиб на боевом задании. Отец погибшего не мог добиться справедливости из-за вероятной опечатки и ее исправления.