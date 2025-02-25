Банк вернул деньги свердловчанину, участвующему в СВО

У военнослужащего были долги. Приставы открыли исполнительное производство и вынесли постановление об отмене взыскания денежных средств. Документ был направлен в банк, только в нем не было указано, по какой причине взыскание отменено. Для банка это было принципиально, поэтому он запросил у приставов подробности. Пока шла переписка, банк списал средства в счет долга.