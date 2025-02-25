Бойцы СВО смогут пройти реабилитацию в Крыму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Реабилитация будет проходить в рамках программы «Возрождение». Она начнется 31 мая и продлится 21 день.
Защитники смогут получить всестороннюю помощь и поддержку для физической реабилитации и социальной адаптации. Кроме того, отдельная программа предусмотрена для членов семей погибших участников СВО.
«Она направлена на оказание необходимой помощи тем, кто потерял своих близких. Эта программа будет длиться 14 дней и начнется с 10 марта», — рассказал Сергей Аксенов.
Напомним, в границах семи земельных массивов Крыма сформировано больше 4,4 тысяч земельных участков. Из них 1633 передали в собственность участников СВО в 2024 году.
Ранее мы писали, Михаил Развожаев принял решение о создании совета по делам участников СВО при губернаторе Севастополя.