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Бойцы СВО смогут пройти реабилитацию в Крыму

Бойцы спецоперации пройдут реабилитацию в Крыму.

Источник: AP 2024

Бойцы СВО смогут пройти реабилитацию в Крыму. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Реабилитация будет проходить в рамках программы «Возрождение». Она начнется 31 мая и продлится 21 день.

Защитники смогут получить всестороннюю помощь и поддержку для физической реабилитации и социальной адаптации. Кроме того, отдельная программа предусмотрена для членов семей погибших участников СВО.

«Она направлена на оказание необходимой помощи тем, кто потерял своих близких. Эта программа будет длиться 14 дней и начнется с 10 марта», — рассказал Сергей Аксенов.

Напомним, в границах семи земельных массивов Крыма сформировано больше 4,4 тысяч земельных участков. Из них 1633 передали в собственность участников СВО в 2024 году.

Ранее мы писали, Михаил Развожаев принял решение о создании совета по делам участников СВО при губернаторе Севастополя.