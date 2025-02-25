ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью

«Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами, Яковлевским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. В результате падения обломков в посёлке Томаровка Яковлевского округа в одном частном домовладении повреждена кровля. Также осколками посечён один легковой автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.