Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила воздушные цели над Белгородом и областью

БЕЛГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, Яковлевским округом, Белгородским и Борисовским районами, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

Ранее на всей территории области была объявлена ракетная опасность, она продлилась 25 минут.

«Над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами, Яковлевским округом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. В результате падения обломков в посёлке Томаровка Яковлевского округа в одном частном домовладении повреждена кровля. Также осколками посечён один легковой автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор.