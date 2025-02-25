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В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: © РИА Новости

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога не объявлена.

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.