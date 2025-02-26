Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что действия украинских властей в отношении мирных жителей, включая жителей Курской области, не соответствуют нормам ведения войны и представляют собой терроризм. Об этом он сказал в интервью, показанном белорусским телеканалом «Беларусь 1».
Он отметил, что Киев, осознавая свои неудачи на передовой, прибегает к террористическим актам, чтобы запугать гражданское население и создать панику.
Мирошник также рассказал о преступлениях украинских боевиков против гражданского населения, которые фиксируются российской стороной. По его словам, в Курской области происходят обстрелы гражданских объектов и массовые убийства. Он описал действия украинских боевиков как «поведение стаи шакалов», которые занимаются мародерством и грабежами, похищая имущество местных жителей.
Кроме того, посол сообщил о фактах насилия, включая моральное и сексуальное, а также о присутствии наемников, которые ведут себя как надсмотрщики в колониальных условиях. Мирошник упомянул о возможных медицинских и биологических экспериментах, проводимых на территории Украины, и о том, что эти действия охраняются украинскими боевиками. Он также отметил, что украинские военные препятствуют эвакуации гражданских лиц, что приводит к их гибели.
«Несмотря на то, что это гражданские, раненые, пожилые люди, наносятся удары. Уничтожение населения, которое не захотело эвакуироваться по указке украинского режима», — сказал Мирошник.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка в разговоре с aif.ru усомнился, что украинская армия готовит свои подразделения к выводу с территорий в Курской области.