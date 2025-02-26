Бойцы ВС РФ показали «фокус с исчезновением» HMMWV ВСУ в Курской области

В Курской области произошел взрыв, в результате которого американский общевойсковой автомобиль HMMWV, находившийся на вооружении ВСУ, «исчез». Об этом сообщает Telegram-канал «Ударный отряд “Ирландцы”», опубликовавший соответствующие кадры.
На видео видно, как HMMWV с боекомплектом оказывается под угрозой, когда к нему приближается российский беспилотник, и трое украинских военнослужащих стремительно покидают место происшествия.
После атаки дрона камера зафиксировала место взрыва, где образовалось большое черное пятно. Остатки украинского автомобиля, по всей видимости, были уничтожены, что создало эффект «исчезновения» техники.
Судя по представленным материалам, мощность удара была настолько велика, что HMMWV разлетелся на мелкие фрагменты.
Ранее российские военные ликвидировали личный состав и бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области. Удар нанёс экипаж вертолёта Ми-28НМ. Были применены авиаракеты.