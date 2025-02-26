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Временные ограничения введены в аэропорту Сочи на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом 26 февраля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: AP 2024

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 01:47 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS)», ― говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что аэропорт пока не принимает и не отправляет авиарейсы.

25 февраля шесть летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за продолжительного снегопада. В пресс-службе аэропорта города сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями видимость снизилась до 500 м, возможны задержки рейсов. Уточнялось, что такого сильного снегопада не было в Сочи уже более 10 лет.