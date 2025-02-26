Временные ограничения введены в аэропорту Сочи на прием и выпуск рейсов

25 февраля шесть летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за продолжительного снегопада. В пресс-службе аэропорта города сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями видимость снизилась до 500 м, возможны задержки рейсов. Уточнялось, что такого сильного снегопада не было в Сочи уже более 10 лет.