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ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани, повреждены дома в Туапсе и Темрюкском районе, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозпостройка, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

В станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме, повреждена крыша еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом, начался пожар, который уже оперативно потушен, уточнил Кондратьев.

Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.

Главам муниципалитетов поручено помочь жителям в восстановлении имущества.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.