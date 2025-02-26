ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Кубани беспилотниками

«Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.
В станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме, повреждена крыша еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом, начался пожар, который уже оперативно потушен, уточнил Кондратьев.
Кроме того, в селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.
Главам муниципалитетов поручено помочь жителям в восстановлении имущества.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.