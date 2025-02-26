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Военнослужащий из Казачинско-Ленского района Приангарья погиб в зоне СВО

Мужчина отправился «за ленточку», заключив контракт.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области простились участником спецоперации Романом Череватым. Мужчине было 54 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр МО Игорь Потапов, Роман Юлианович родился в городе Кременец Тернопольской области Республики Украина 31 января 1971 года. С 1995 года жил в поселке Магистральный, работал водителем погрузчика на заводе. 1 октября 2024 года Роман отправился в зону проведения спецоперации, заключив контракт с vинобороны РФ. Военнослужащий пал 15 ноября 2024 года при выполнении боевого задания.