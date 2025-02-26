Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды HIMARS производства США. Расчеты зенитно-ракетных комплексов группировки войск «Центр» круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха российских позиций, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.