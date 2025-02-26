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Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Расчет ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр» уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: РИА Новости

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-М3” группировки войск “Центр” обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении специальной военной операции», — рассказали в МО.

Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды HIMARS производства США. Расчеты зенитно-ракетных комплексов группировки войск «Центр» круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха российских позиций, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.