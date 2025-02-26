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Расчет «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне

ГЕНИЧЕСК, 26 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил располагавшийся в Херсоне украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА) и размещенную на нем живую силу ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия “Мста-Б” нанес артиллерийский удар и уничтожил украинский пункт управления БПЛА вместе с его личным составом, замаскировавшимся в оставленных жилых домах Херсона», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет наносить максимальное огневое поражение украинским националистическим формированиям. Эффективная дальность орудия — до 25 километров. Большим плюсом гаубицы «Мста-Б» является то, что она может работать в любое время независимо от погодных условий.

Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские орудия, вооружение, военную технику и личный состав противника.