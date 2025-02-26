Расчет «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне

«По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия “Мста-Б” нанес артиллерийский удар и уничтожил украинский пункт управления БПЛА вместе с его личным составом, замаскировавшимся в оставленных жилых домах Херсона», — сообщили в оборонном ведомстве.
В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет наносить максимальное огневое поражение украинским националистическим формированиям. Эффективная дальность орудия — до 25 километров. Большим плюсом гаубицы «Мста-Б» является то, что она может работать в любое время независимо от погодных условий.
Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» ежедневно подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские орудия, вооружение, военную технику и личный состав противника.