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Артиллеристы «Центра» уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР

ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Артиллерия группировки «Центр» уничтожила «опорник» и пикап ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск “Центр” в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что скопление личного состава и техники противника на опорном пункте было обнаружено в ходе аэроразведки. Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожил выявленные вражеские цели. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.