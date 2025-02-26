Артиллеристы «Центра» уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР

«Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск “Центр” в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом во время ротации подразделений ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что скопление личного состава и техники противника на опорном пункте было обнаружено в ходе аэроразведки. Расчет произвел серию залпов осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожил выявленные вражеские цели. После выполнения задачи военнослужащие оперативно замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.