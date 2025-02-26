В зоне СВО погиб служивший по контракту житель Прикамья Ильхам Аптуков

«Ильхам Аптуков родился 26 марта 1970 года. Он окончил Березовскую среднюю школу, в 1988—1990 годах был в армии. В 1994—2011 годах служил в МВД. С 2013 по 2024 год занимался сельским хозяйством», — сообщили власти округа в официальном паблике.