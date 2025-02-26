В зоне СВО погиб служивший по контракту житель Прикамья Ильхам Аптуков

Житель Прикамья Ильхам Аптуков, служивший по контракту в зоне СВО, погиб, сообщили в администрации Бардымского муниципального округа.
Церемония прощания с бойцом прошла в деревне Чалково 25 февраля.
«Ильхам Аптуков родился 26 марта 1970 года. Он окончил Березовскую среднюю школу, в 1988—1990 годах был в армии. В 1994—2011 годах служил в МВД. С 2013 по 2024 год занимался сельским хозяйством», — сообщили власти округа в официальном паблике.
В зону СВО Ильхам Аптуков отправился после того, как подписал контракт 23 марта 2024 года.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что в крае проводили в последний путь 37-летнего военнослужащего Дмитрия Степанова. Он родом из Гайнского округа Прикамья. В зоне спецоперации мужчина служил в звании старшего сержанта и был наводчиком мотострелкового взвода. Жизнь бойца прервалась под Новоградовкой.