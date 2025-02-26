Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий

«Или пробиваем щелочку в стене и делаем экран, чтобы спереди не было видно нас, или, в основном, с коридора, ставим на триподы оружие и работаем, чтобы удалённость была от окна метров пять. Везде свои нюансы. Порой бывает, что в населённый пункт тяжело попасть, приходится прорываться», — сказал «Батя».
Он уточнил, что одним из преимуществ работы из зданий является скрытность, вражеские дроны-разведчики не могут наблюдать происходящее в здании.
В Минобороны РФ рассказали, что снайперы группировки «Восток» поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.
Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи, на месте они определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава.
«Дождавшись начала штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчёт противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков. Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации», — добавили в российском ведомстве.