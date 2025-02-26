Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий

«Или пробиваем щелочку в стене и делаем экран, чтобы спереди не было видно нас, или, в основном, с коридора, ставим на триподы оружие и работаем, чтобы удалённость была от окна метров пять. Везде свои нюансы. Порой бывает, что в населённый пункт тяжело попасть, приходится прорываться», — сказал «Батя».