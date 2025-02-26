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Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские снайперы, участвующие в спецоперации, при ведении огня из зданий либо прикрываются экранами и стреляют из небольших щелей в стенах, либо работают из коридоров на расстоянии нескольких метров от окон, рассказал снайпер группировки войск «Восток» с позывным «Батя».

Источник: © РИА Новости

«Или пробиваем щелочку в стене и делаем экран, чтобы спереди не было видно нас, или, в основном, с коридора, ставим на триподы оружие и работаем, чтобы удалённость была от окна метров пять. Везде свои нюансы. Порой бывает, что в населённый пункт тяжело попасть, приходится прорываться», — сказал «Батя».

Он уточнил, что одним из преимуществ работы из зданий является скрытность, вражеские дроны-разведчики не могут наблюдать происходящее в здании.

В Минобороны РФ рассказали, что снайперы группировки «Восток» поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.

Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи, на месте они определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава.

«Дождавшись начала штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчёт противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков. Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации», — добавили в российском ведомстве.