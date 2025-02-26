На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника

По его данным, атака была отражена в ночь на среду.
«Громкие звуки, которые было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на значительном расстоянии от берега», — сообщил он в Telegram-канале.
В это же время движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение действовало около двух часов.
Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Кроме того, разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.