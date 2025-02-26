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На подлете к Севастополю уничтожены четыре беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Четыре беспилотника, летевшие в сторону Севастополя, уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, атака была отражена в ночь на среду.

«Громкие звуки, которые было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на значительном расстоянии от берега», — сообщил он в Telegram-канале.

В это же время движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Ограничение действовало около двух часов.

Вечером в понедельник над Крымом сбили семь беспилотников. Кроме того, разведывательный дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Незначительные повреждения получил фасад многоквартирного дома. Никто из людей не пострадал.