«После уничтожения украинских боевиков в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки. Основные позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.), стоящие на пути наших войск, сейчас подвергаются регулярному огневому воздействию артиллерии и ВКС, параллельно идет продвижение к населенным пунктам» — сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что на данный момент можно говорить о начале мероприятий по освобождению Кондрашовки и Радьковки.
Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили 20 февраля в Минобороны РФ.