«После уничтожения украинских боевиков в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки. Основные позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.), стоящие на пути наших войск, сейчас подвергаются регулярному огневому воздействию артиллерии и ВКС, параллельно идет продвижение к населенным пунктам» — сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.