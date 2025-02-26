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ВС России начали освобождение Кондрашовки и Радьковки, сообщил Марочко

ЛУГАНСК, 26 фев — РИА Новости. Российские войска начали освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: © РИА Новости

«После уничтожения украинских боевиков в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки. Основные позиции ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.), стоящие на пути наших войск, сейчас подвергаются регулярному огневому воздействию артиллерии и ВКС, параллельно идет продвижение к населенным пунктам» — сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.

Марочко добавил, что на данный момент можно говорить о начале мероприятий по освобождению Кондрашовки и Радьковки.

Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 180 военнослужащих, сообщили 20 февраля в Минобороны РФ.