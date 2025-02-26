БПЛА повредили жилые дома в трех районах Краснодарского края

В станице Старотитаровской Темрюкского района в жилом доме были выбиты стекла. В поселке Стрелка повреждена кровля помещения. В Туапсе зафиксировано возгорание частного дома, которое оперативно ликвидировали пожарные.
В селе Джигинка Анапского района фрагменты беспилотника упали рядом с частным домом, нанеся ущерб хозяйственной постройке.
Господин Кондратьев поручил главам муниципалитетов помочь местным жителям в восстановлении поврежденного имущества.
В ночь на 26 февраля над Кубанью силы ПВО сбили 83 БПЛА. Всего над Россией было перехвачено и уничтожено 128 дронов.