БПЛА повредили жилые дома в трех районах Краснодарского края

В ночь на 26 января в Краснодарском крае произошла атака беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты. В результате нападения дронов оказались повреждены три частных дома в трех районах региона. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.