Участников СВО из Башкирии наградили медалями Минобороны

Артём из Новоиликово награждён медалью «За боевые отличия» и знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. Награду Олег Ефимов вручил родителям бойца — Ирине Петровне и Александру Ивановичу.
Другой боец из села Старые Маты с позывным «Уфа» награждён медалью Суворова.
Олег Ефимов отметил, что жители района показывают на передовой примеры стойкости, мужества и героизма, что, конечно же, отмечается командованием.
«Эти награды — лишь малая часть признания заслуг наших военнослужащих, которые ежедневно демонстрируют отвагу и профессионализм в зоне боевых действий. Их стойкость и преданность долгу являются залогом безопасности и защиты нашей Родины», — написал Олег Ефимов в своих соцсетях.
Ранее «Башинформ» сообщал о награждении участников СВО из Башкирии на передовой. Об этом и других новостях СВО читайте в рубрике «СВОих не бросаем».
Жители Башкирии, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны РФ, составляет 2 млн рублей.
Информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).