Над Краснодарским краем сбили 83 БПЛА

В результате атаки БПЛА пострадали три частных дома в разных районах Кубани. В станице Старотитаровской Темрюкского района в жилом доме были разбиты стекла, в поселке Стрелка оказалась повреждена кровля, а в Туапсе пожарные оперативно потушили возгорание частного дома. В селе Джигинка Анапского района обломки беспилотника повредили хозяйственную постройку.