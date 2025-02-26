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Над Краснодарским краем сбили 83 БПЛА

В ночь на 26 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 БПЛА над территорией Кубани. Всего над Россией было сбито 128 дронов, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотники были также нейтрализованы над Крымом (30), акваторией Азовского моря (8), Черного моря (5), а также над территориями Брянской и Курской областей (по одному).

В результате атаки БПЛА пострадали три частных дома в разных районах Кубани. В станице Старотитаровской Темрюкского района в жилом доме были разбиты стекла, в поселке Стрелка оказалась повреждена кровля, а в Туапсе пожарные оперативно потушили возгорание частного дома. В селе Джигинка Анапского района обломки беспилотника повредили хозяйственную постройку.

Глава Кубани дал указание руководителям муниципалитетов оказать помощь пострадавшим в восстановлении поврежденного имущества.