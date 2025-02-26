Ночная атака украинских БПЛА 26 февраля стала самой крупной с начала 2025 года

В 2024 году над 35 регионами вне зоны специальной военной операции было сбито около 7 345 БПЛА самолетного типа. По данным российского военного ведомства, наибольшее число беспилотников — 1 896 — было сбито на над территорией Белгородской области, далее идут Брянская область (1 206 БПЛА) и Курская (1 170 БПЛА).