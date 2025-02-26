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Ночная атака украинских БПЛА 26 февраля стала самой крупной с начала 2025 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая произошла в ночь на 26 февраля, стала самой массированной с начала 2025 года, следует из данных Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По информации российского военного ведомства, ночью было сбито 128 украинских беспилотников. Ранее в 2025 году подобная массированная атака была 24 января, тогда средства противовоздушной обороны сбили 121 украинский беспилотник.

В 2024 году над 35 регионами вне зоны специальной военной операции было сбито около 7 345 БПЛА самолетного типа. По данным российского военного ведомства, наибольшее число беспилотников — 1 896 — было сбито на над территорией Белгородской области, далее идут Брянская область (1 206 БПЛА) и Курская (1 170 БПЛА).