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Над Кубанью утром 26 февраля сбили еще два беспилотника

Еще два беспилотника сбили утром над Кубанью.

Источник: Комсомольская правда

Около 07:20 утра 26 февраля ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме этого, 83 БПЛА уничтожили в небе над Кубанью в ночь на 26 февраля. Еще восемь дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем.

В Туапсе разрешили не посещать школы после атаки БПЛА. Там во время прилетов загорелся частный дом. Дома также пострадали в Темрюкском районе и под Анапой.

Ночью закрывали аэропорт в Сочи и Крымский мост. 26 февраля в 08:00 воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.