Над Кубанью утром 26 февраля сбили еще два беспилотника

Около 07:20 утра 26 февраля ПВО уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме этого, 83 БПЛА уничтожили в небе над Кубанью в ночь на 26 февраля. Еще восемь дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем.
В Туапсе разрешили не посещать школы после атаки БПЛА. Там во время прилетов загорелся частный дом. Дома также пострадали в Темрюкском районе и под Анапой.
Ночью закрывали аэропорт в Сочи и Крымский мост. 26 февраля в 08:00 воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.