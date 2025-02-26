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РСЧС объявило отбой беспилотной опасности в Краснодаре

В 9:02 среды, 26 февраля, система РСЧС разослала жителям Краснодара оповещение об отбое беспилотной опасности. Угроза сохранялась в течение ночи со вторника на среду.

Источник: Коммерсантъ

Сигнал «Беспилотная опасность» Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разослала краснодарцам в 23:30 25 февраля. В ночь на среду над территорией Кубани сбили 83 беспилотника. Еще 30 дронов уничтожили над Крымом.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что БПЛА повредили жилые дома в трех районах Краснодарского края. Пострадавших нет. Временно приостанавливал работу аэропорт Сочи. В Туапсе власти позволили родителям самостоятельно принимать решение о посещении детьми образовательных учреждений после ночной атаки беспилотников.