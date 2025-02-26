РСЧС объявило отбой беспилотной опасности в Краснодаре

Сигнал «Беспилотная опасность» Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разослала краснодарцам в 23:30 25 февраля. В ночь на среду над территорией Кубани сбили 83 беспилотника. Еще 30 дронов уничтожили над Крымом.