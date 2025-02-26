В зоне СВО священник Казанской епархии подорвался на мине

Священник из Татарстана — иерей храма Рождества Христова Ростислав Икрамов получил серьёзное ранение в зоне СВО. Об этом рассказал протоиерей Андрей.
Отец Ростислав осенью прошлого года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. С тех пор он постоянно находится на передовой и оказывает духовную поддержку бойцам.
22 февраля священнослужитель отправился с военными на боевое задание и подорвался на мине.
«Я отправился в зону конфликта с гуманитарной целью и чтобы оказать военным моральную поддержку. В ходе этой поездки я встретился с отцом Ростиславом. Мы поговорили, и он сообщил, что на следующий день отправляется с солдатами на боевую операцию, чтобы поднять их моральный дух. После этого мы попрощались, я поехал в больницу, а затем домой. Уже на следующий день мне позвонил заместитель политрука его батальона и сообщил о происшествии», — рассказал протоиерей.
После того как священник подорвался на мине, вражеские дроны подлетели к месту взрыва и приступили к атаке.
«Когда беспилотники улетели на перезарядку, артиллерия начала обстрел. Отец Ростислав оставался без эвакуации четыре часа. В попытке его спасти, военные получили осколочные травмы. Тем не менее, в конце концов, им удалось выбраться. Сейчас он находится в медицинском учреждении с множественными осколочными ранами, у него отсутствует пятка, и врачи стараются сохранить ему ногу. От взрыва он пострадал от контузии, а из-за длительного нахождения на земле сильно простудился», — поделился отец Андрей.