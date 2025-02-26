В зоне СВО священник Казанской епархии подорвался на мине

«Я отправился в зону конфликта с гуманитарной целью и чтобы оказать военным моральную поддержку. В ходе этой поездки я встретился с отцом Ростиславом. Мы поговорили, и он сообщил, что на следующий день отправляется с солдатами на боевую операцию, чтобы поднять их моральный дух. После этого мы попрощались, я поехал в больницу, а затем домой. Уже на следующий день мне позвонил заместитель политрука его батальона и сообщил о происшествии», — рассказал протоиерей.