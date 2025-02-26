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Под Новороссийском ввели режим ЧС из-за поврежденной БПЛА газовой трубы

Под Новороссийском обломки БПЛА повредили газовую трубу, введен локальный режим ЧС.

Под Новороссийском из-за поврежденной БПЛА газовой трубы ввели режим ЧС, сообщает региональный оперштаб.

Обломки сбитого беспилотника повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском. Произошло возгорание, огонь уже потушен.

В находящемся рядом частном доме выбиты стекла. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают сотрудники спецслужб. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.

Напомним, в результате атаки БПЛА ВСУ в Краснодарском крае повреждены 3 дома. В Туапсе пострадал частный дом. Произошел пожар, который уже оперативно потушили.

Мы писали, из-за атаки дронов в Туапсе родителям разрешили не отправлять детей в школу. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале, сегодня посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей.