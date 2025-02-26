Под Новороссийском ввели режим ЧС из-за поврежденной БПЛА газовой трубы

Мы писали, из-за атаки дронов в Туапсе родителям разрешили не отправлять детей в школу. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале, сегодня посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей.