Под Новороссийском ввели режим ЧС из-за поврежденной БПЛА газовой трубы

Под Новороссийском из-за поврежденной БПЛА газовой трубы ввели режим ЧС, сообщает региональный оперштаб.
Обломки сбитого беспилотника повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканском. Произошло возгорание, огонь уже потушен.
В находящемся рядом частном доме выбиты стекла. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работают сотрудники спецслужб. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС.
Напомним, в результате атаки БПЛА ВСУ в Краснодарском крае повреждены 3 дома. В Туапсе пострадал частный дом. Произошел пожар, который уже оперативно потушили.
Мы писали, из-за атаки дронов в Туапсе родителям разрешили не отправлять детей в школу. Как сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем телеграм-канале, сегодня посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей.