ВСУ за сутки атаковали 26 населенных пунктов Белгородской области

По данным губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов в семи районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 32 снаряда и совершены атаки с применением 96 беспилотников, из них 70 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в девяти частных домовладениях, магазине, социальном объекте, трех автомобилях, объекте водоснабжения, а также повреждены четыре единицы спецтехники.