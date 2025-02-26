ВСУ за сутки атаковали 26 населенных пунктов Белгородской области

По данным губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов в семи районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 32 снаряда и совершены атаки с применением 96 беспилотников, из них 70 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в девяти частных домовладениях, магазине, социальном объекте, трех автомобилях, объекте водоснабжения, а также повреждены четыре единицы спецтехники.
«В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Двулучное, Долгое, Кукуевка, Логачёвка и Посохово подверглись атакам 41 беспилотника, из которых 37 сбиты… В Волоконовском районе по посёлку Малиново, сёлам Борисовка, Тишанка, хуторам Гаевка и Давыдкин выпущено восемь боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью шести беспилотников», — написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено четыре боеприпаса, также системой ПВО сбит один беспилотник. В Грайворонском округе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 11 боеприпасами и атакам двух дронов. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено два артснаряда и совершены атаки 10 беспилотников. Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбиты воздушные цели.
«В Шебекинском муниципальном округе посёлок Ленинский, сёла Архангельское, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 7 боеприпасов, и атакованы с помощью 36 беспилотников, 32 из которых сбиты», — заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.