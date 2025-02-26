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В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА повредили хозпостройки

Обломки беспилотника упали рядом с частными домами в Джигинке.

Источник: соцсети

После атаки беспилотников в ночь на 26 февраля обломки беспилотника упали рядом с частными домами в селе Джигинка под Анапой. В результате этого в двух дворах повреждены хозпостройки, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

В одном из хозяйственных помещений пострадали окна и шифер на крыше, в другой — двери. При этом сами дома не повреждены, и никто из людей не пострадал.

«На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в администрации Анапы.

Отмечается, что губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил оказать жителям помощь в восстановлении имущества.

Ранее стало известно, что обломки беспилотника повредили газовую трубу под Новороссийском.