В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА повредили хозпостройки

После атаки беспилотников в ночь на 26 февраля обломки беспилотника упали рядом с частными домами в селе Джигинка под Анапой. В результате этого в двух дворах повреждены хозпостройки, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.
В одном из хозяйственных помещений пострадали окна и шифер на крыше, в другой — двери. При этом сами дома не повреждены, и никто из людей не пострадал.
«На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, проводятся проверочные мероприятия», — рассказали в администрации Анапы.
Отмечается, что губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил оказать жителям помощь в восстановлении имущества.
Ранее стало известно, что обломки беспилотника повредили газовую трубу под Новороссийском.