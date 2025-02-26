Пермский край простится с погибшим участником СВО Михаилом Зимуровым

В Александровском округе официально подтвердили гибель участника СВО Зимурова Михаила Васильевича. Земляк погиб при исполнении воинского долга около двух недель назад, в начале января ему исполнился 61 год.
Михаил Зимуров родился 5 января 1964 года. Проходил военную службу в зоне СВО, погиб 13 февраля 2025 года.
Церемония прощания с погибшим бойцом пройдет в Городском дворце культуры Александровска с 10:00, похоронят земляка на кладбище поселка Всеволодо-Вильва.
Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь.